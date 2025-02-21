UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura ile açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:32
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Açıklandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli Eşleşmeler

Defansif tarafını güçlendiren Real Madrid, son şampiyon olarak Atletico Madrid ile eşleşti. Böylece iki İspanyol devinin karşı karşıya geleceği bu mücadele futbolseverler arasında merakla bekleniyor.

Son 16 turu için eşleşmeler ve tarihleri şu şekilde:

  • Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Lille (Fransa)
  • Real Madrid (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)
  • Bayern Münih (Almanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere)
  • Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)
  • Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
  • Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

İlk maçlar 4-5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu mücadeleler, futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

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