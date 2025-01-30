UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu Kura Çekimi Yarın Yapılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Bu sezon, 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen iki önemli Avrupa futbol turnuvasında, kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Play-Off Turu Kura Çekim Saatleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise kura çekimi TSİ 15.00'ten itibaren gerçekleştirilecek. Her iki organizasyonda 36 takım mücadele ediyor ve liglerdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Türk Takımlarının Durumu

Türkiye'den üç takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda, son hafta maçları öncesinde sadece Galatasaray ilk 24 takım arasında yer almayı garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, bu gece Ajax deplasmanındayken, başarılı olursa play-off turunu oynamadan doğrudan son 16'ya yükselebilir.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu gece oynayacakları karşılaşmalarda alacakları sonuçlara göre son 16 play-off turunda mücadele etme ya da organizasyona veda etme ihtimali taşımaktadır. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda, Galatasaray ise Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

2024-25 Sezonu Takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak finalle sona erecek. Play-off turu maçları 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.