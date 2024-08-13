UEFA Süper Kupa: Real Madrid ile Atalanta Karşılaşıyor

UEFA Süper Kupa Box Office Heyecanı

Futbol tutkunları, yarın akşam 49. UEFA Süper Kupa'nın heyecanını yaşayacak. Maç, İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan ekibi Atalanta arasında gerçekleştirilecek.

Maç Detayları ve Yayın Bilgileri

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak büyük bir başarı elde eden Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'yla karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, Polonya'nın Varşova kentindeki Narodowy Stadyumu'nda düzenlenecek.

Maç, yarın akşam saat 22.00'de başlayacak ve futbolseverler, TRT 1 ile TRT Radyo 1'den canlı yayın ile bu heyecana tanıklık edebilecekler.

TRT’nin Yayın Hakları ve Süper Kupa

Üç yıllık geniş kapsamlı yayın haklarına sahip olan TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını yayınlayarak futbolseverlere zengin içerik sunacak. Bu serüvenin açılışı ise UEFA Süper Kupa maçıyla gerçekleşecek.