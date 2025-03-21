UEFA Uluslar Ligi: Türkiye Macaristan'ı 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

UEFA Uluslar Ligi'nde Heyecan Dorukta

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmalarda, Türkiye, play-off turunda Macaristan’ı 3-1 yenerek, rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Play-off Turunda Alınan Sonuçlar

Play-off etabının ilk maçlarında 8 karşılaşma gerçekleşti. A/B play-off turunda galip gelen takımlar, A Ligi’ne yükselebilecek. Kaybeden ekipler ise B Ligi’nde yoluna devam edecek. Alınan sonuçlar şu şekilde:

Türkiye-Macaristan: 3-1

3-1 Avusturya-Sırbistan: 1-1

1-1 Ukrayna-Belçika: 3-1

3-1 Yunanistan-İskoçya: 0-1

B/C Play-off Eşleşmeleri

B/C play-off eşleşmelerinde galip gelen takımlar ise B Ligi’ne adını yazdıracak. Kaybeden ekipler C Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek. Alınan sonuçlar şöyledir:

Ermenistan-Gürcistan: 0-3

0-3 Bulgaristan-İrlanda: 1-2

1-2 Kosova-İzlanda: 2-1

2-1 Slovakya-Slovenya: 0-0

Çeyrek Finallerdeki Mücadeleler

Çeyrek finallerde de nefes kesen maçlar oynandı. İlk maçların sonuçları ise şöyle:

Danimarka-Portekiz: 1-0

1-0 Hırvatistan-Fransa: 2-0

2-0 Hollanda-İspanya: 2-2

2-2 İtalya-Almanya: 1-2

Bu sonuçlar, Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibini, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan’ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’na dahil edecek.

Rövanş Maçları 23 Mart’ta

Rövanş müsabakaları 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım ise Haziran 2025’teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde şampiyonluk için mücadele verecek.