UEFA Uluslar Ligi: Türkiye Macaristan'ı 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nin play-off maçları tamamlandı, Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:45
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye Macaristan'ı 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

UEFA Uluslar Ligi'nde Heyecan Dorukta

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmalarda, Türkiye, play-off turunda Macaristan’ı 3-1 yenerek, rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Play-off Turunda Alınan Sonuçlar

Play-off etabının ilk maçlarında 8 karşılaşma gerçekleşti. A/B play-off turunda galip gelen takımlar, A Ligi’ne yükselebilecek. Kaybeden ekipler ise B Ligi’nde yoluna devam edecek. Alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Türkiye-Macaristan: 3-1
  • Avusturya-Sırbistan: 1-1
  • Ukrayna-Belçika: 3-1
  • Yunanistan-İskoçya: 0-1

B/C Play-off Eşleşmeleri

B/C play-off eşleşmelerinde galip gelen takımlar ise B Ligi’ne adını yazdıracak. Kaybeden ekipler C Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek. Alınan sonuçlar şöyledir:

  • Ermenistan-Gürcistan: 0-3
  • Bulgaristan-İrlanda: 1-2
  • Kosova-İzlanda: 2-1
  • Slovakya-Slovenya: 0-0

Çeyrek Finallerdeki Mücadeleler

Çeyrek finallerde de nefes kesen maçlar oynandı. İlk maçların sonuçları ise şöyle:

  • Danimarka-Portekiz: 1-0
  • Hırvatistan-Fransa: 2-0
  • Hollanda-İspanya: 2-2
  • İtalya-Almanya: 1-2

Bu sonuçlar, Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibini, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan’ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’na dahil edecek.

Rövanş Maçları 23 Mart’ta

Rövanş müsabakaları 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım ise Haziran 2025’teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde şampiyonluk için mücadele verecek.

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