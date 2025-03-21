UEFA Uluslar Ligi: Türkiye Macaristan'ı 3-1 Yenerek Avantaj Sağladı

UEFA Uluslar Ligi'nde Heyecan Dorukta
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi. Heyecan dolu karşılaşmalarda, Türkiye, play-off turunda Macaristan’ı 3-1 yenerek, rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti.
Play-off Turunda Alınan Sonuçlar
Play-off etabının ilk maçlarında 8 karşılaşma gerçekleşti. A/B play-off turunda galip gelen takımlar, A Ligi’ne yükselebilecek. Kaybeden ekipler ise B Ligi’nde yoluna devam edecek. Alınan sonuçlar şu şekilde:
- Türkiye-Macaristan: 3-1
- Avusturya-Sırbistan: 1-1
- Ukrayna-Belçika: 3-1
- Yunanistan-İskoçya: 0-1
B/C Play-off Eşleşmeleri
B/C play-off eşleşmelerinde galip gelen takımlar ise B Ligi’ne adını yazdıracak. Kaybeden ekipler C Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek. Alınan sonuçlar şöyledir:
- Ermenistan-Gürcistan: 0-3
- Bulgaristan-İrlanda: 1-2
- Kosova-İzlanda: 2-1
- Slovakya-Slovenya: 0-0
Çeyrek Finallerdeki Mücadeleler
Çeyrek finallerde de nefes kesen maçlar oynandı. İlk maçların sonuçları ise şöyle:
- Danimarka-Portekiz: 1-0
- Hırvatistan-Fransa: 2-0
- Hollanda-İspanya: 2-2
- İtalya-Almanya: 1-2
Bu sonuçlar, Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibini, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan’ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’na dahil edecek.
Rövanş Maçları 23 Mart’ta
Rövanş müsabakaları 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım ise Haziran 2025’teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde şampiyonluk için mücadele verecek.