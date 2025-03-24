UEFA Uluslar Ligi Yarı Final ve Final Maçları Almanya'da!

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final ve Final Maçları

UEFA Uluslar Ligi'nde büyük heyecan devam ediyor. Yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentleri ev sahipliği yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

Maç Programı

Yarı final maçları ise 4 ve 5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek:

4 Haziran: Almanya - Portekiz (Allianz Arena)

Almanya - Portekiz (Allianz Arena) 5 Haziran: İspanya - Fransa (Stuttgart Arena)

Üçüncülük maçı ise 8 Haziran'da Stuttgart Arena'da yapılacak.

Bu önemli karşılaşmalar, futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği anlar arasında yer alacak ve takımlarının tarihindeki önemli bir sayfa olacak.