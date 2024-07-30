Uğur Altınel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Kota Aldı

Milli Para Tenisçi Uğur Altınel'in Başarısı

Son gelişmelere göre, milli para tenisçi Uğur Altınel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti. Bu önemli başarı, Türkiye'nin uluslararası spor alanındaki gücünü bir kez daha gösterdi.

Türkiye Tenis Federasyonu Açıklamada Bulundu

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, "Quad dünya sıralamasında 14. sırada yer alan sporcumuz Uğur Altınel, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu başarı, Uğur Altınel'in azmi ve kararlılığı ile birlikte, Türkiye'nin paralimpik sporlardaki yükselişinin bir kanıtıdır. Uğur, uluslararası arenada ülkemizi daha fazla temsil etmek için çalışmalarına devam edecektir.