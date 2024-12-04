Uğur Okulları İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Geçti

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Farklı Galibiyetle 5. Tura Yükseldi
Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Alanya 1221 ile karşılaştı. İlgili karşılaşma, İstanbul'daki stadyumda gerçekleştirildi.
İstanbulspor, karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrılarak 5. tura yükselmeyi başardı. Bu sonuç, takımın kupadaki iddiasını artırırken, taraftarlarını da sevince boğdu.
Bu galibiyetle İstanbulspor, 4. turda adını yazdırarak, Türkiye Kupası’ndaki mücadelesini sürdürmeye devam edecek.