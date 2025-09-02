DOLAR
Uğurcan Çakır Galatasaray'a Transfer Oldu: Trabzonspor 36 Milyon Avro Açıkladı

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a KDV dahil 36 milyon avro karşılığında transfer olduğunu Borsa İstanbul ve KAP açıklamasıyla duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:48
Uğurcan Çakır Galatasaray'a Transfer Oldu

Trabzonspor'dan Borsa İstanbul ve KAP'a resmi bildirim

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray kulübüne transfer olduğunu resmen açıkladı. Konuya ilişkin bildirim, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderildi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlandı.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır."

Trabzonspor ve Galatasaray arasında sağlanan anlaşma, sözleşme fesih bedeli ve şarta bağlı bonuslarıyla birlikte KDV dahil toplam 36 milyon avro olarak açıklandı.

