Uğurcan Çakır, İkinci Kez Baba Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, sevinçli bir haberle karşımızda. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, bugün bir kız çocukları dünyaya getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Uğurcan Çakır ve değerli eşi Kübra Çakır, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Elis adını verdikleri minik yavrularına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Uğurcan Çakır ve eşi, bu özel anı paylaşmanın heyecanını yaşarken, onların mutluluğu futbol camiasında da sevinçle karşılandı.