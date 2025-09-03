Uğurcan Çakır, Türk futbolunun en pahalı 3. transferi oldu

Uğurcan Çakır, Türk futbolunun en pahalı üçüncü transferi oldu

CAN ÖCAL - Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumuna yükseldi.

Transfer Detayları

Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır için Karadeniz ekibine 27,5 milyon avro garanti bedel ödeyecek.

Bu transferle Uğurcan, 75 milyon avro ile transfer edilen Victor Osimhen ve yaklaşık 31 milyon avro ile kadroya dahil edilen Wilfried Singo'nun ardından Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu oldu.

Türkiye'de en yüksek bonservis bedelleri

Uğurcan Çakır, söz konusu satışın ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu konumuna geldi. Galatasaray, Sacha Boey'u ve Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle göndererek ülke rekorunu kırmıştı.

Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu:

1. Sacha Boey — Galatasaray → Bayern Münih — 30 milyon avro

2. Ferdi Kadıoğlu — Fenerbahçe → Brighton — 30 milyon avro

3. Uğurcan Çakır — Trabzonspor → Galatasaray — 27,5 milyon avro

4. Cenk Tosun — Beşiktaş → Everton — 22 milyon avro

5. Yusuf Akçiçek — Fenerbahçe → Al Hilal — 22 milyon avro

6. Gedson Fernandes — Beşiktaş → Spartak Moskova — 20,7 milyon avro

7. Arda Güler — Fenerbahçe → Real Madrid — 20 milyon avro

8. Kim Min-jae — Fenerbahçe → Napoli — 18,050 milyon avro

9. Vedat Muriqi — Fenerbahçe → Lazio — 17,5 milyon avro

10. Yusuf Yazıcı — Trabzonspor → Lille — 16,5 milyon avro

Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.

Trabzonspor kariyeri ve istatistikler

Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'da toplam 292 müsabakada görev aldı. Bu karşılaşmaların detayları şu şekilde: 235 Süper Lig, 28 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 8 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Konferans Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 9 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 6 UEFA Konferans Ligi elemeleri maçı. Bu maçların 92'sinde gol yemedi.

Başarılar

Uğurcan, bordo-mavili formayı giydiği dönemde 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2021-2022 sezonunda gösterdiği performansla kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'un 37 sezonluk özlemi sonlandırarak 7. şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

Ayrıca Süper Lig dışında Trabzonspor'un müzesine eklenen 3 kupanın kazanılmasında da aktif rol aldı: 2019-2020 Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'a karşı 2-0'lık galibiyette kaleyi korudu; 2020-2021'de Başakşehir ve 2022-2023'te Sivasspor'a karşı kazanılan TFF Süper Kupa maçlarında görev aldı.

Galatasaray'ın son transfer harcaması

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın kadroya katılmasıyla son 1 ayda transferler için yaklaşık 133 milyon avro harcamış olacak. İlk olarak Napoli'den Victor Osimhen için 75 milyon avro, ardından Monaco'dan Wilfried Singo için 30 milyon 769 bin 230,77 avro ödenmişti. Son olarak Uğurcan için ödenecek 27,5 milyon avro ile toplam tutar yaklaşık 133 milyon avro seviyesine ulaşıyor.

Milli takım ve diğer notlar

Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nda 31 kez forma giydi. İlk kez 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettikleri özel maçta A Milli Takım adına görev aldı.

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 4. oyuncusu olacak. Siyah-beyazlılar, Benfica'dan kiraladıkları Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi; bonservisi alınması durumunda 25 milyon avro ödenecek.

Rekabet ve bonservis rekorları

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 11'de sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yer aldı. Galatasaray, rekor bedelle yapılan 11 transferin 6'sına; Fenerbahçe 4'üne; Beşiktaş ise 1'ine imza attı. Ayrıca en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 3 sırayı Galatasaray aldı.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular (11 isim)

1. Victor Osimhen — Napoli → Galatasaray — 75 milyon avro

2. Wilfried Singo — Monaco → Galatasaray — 30 milyon 769 bin 230,77 avro

3. Uğurcan Çakır — Trabzonspor → Galatasaray — 27,5 milyon avro

4. Kerem Aktürkoğlu — Benfica → Fenerbahçe — 22,5 milyon avro

5. Youssef En-Nesyri — Sevilla → Fenerbahçe — 19,5 milyon avro

6. Gabriel Sara — Norwich City → Galatasaray — 18 milyon avro

7. Mario Jardel — Porto → Galatasaray — 17,05 milyon avro

8. Gedson Fernandes — Benfica → Beşiktaş — 16 milyon avro

9. Cengiz Ünder — Olimpik Marsilya → Fenerbahçe — 15 milyon avro

10. Nicolo Zaniolo — Roma → Galatasaray — 15 milyon avro

11. Daniel Guiza — Mallorca → Fenerbahçe — 14 milyon avro

Not: Gedson Fernandes'in bonservisinin ilk %50'si 6 milyon avro, kalan %50'si ise 10 milyon avro olarak alınmıştır.