Uğurcan, Sane ve İlkay ilk Fenerbahçe derbisinde

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe derbisinde ilk kez forma giydi; maç 1-1 bitti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:58
Trendyol Süper Lig 14. hafta: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ekip Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Uğurcan Çakır ile Leroy Sane maçı tamamlayıp 90 dakika sahada kalırken, İlkay Gündoğan 77. dakikada Arda Ünyay ile yerini değiştirdi.

Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemedi.

