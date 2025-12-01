Uğurcan, Sane ve İlkay ilk Fenerbahçe derbisinde

Trendyol Süper Lig 14. hafta: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ekip Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Uğurcan Çakır ile Leroy Sane maçı tamamlayıp 90 dakika sahada kalırken, İlkay Gündoğan 77. dakikada Arda Ünyay ile yerini değiştirdi.

Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemedi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİNDEN UĞURCAN ÇAKIR, LEROY SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN, İLK KEZ FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNADI.