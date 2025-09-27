Uğurcan: Zor Maçtı, Galibiyet Sevindirdi — Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenmenin sevincini yaşadıklarını ve ligde 7'de 7 yapmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:21
Trendyol Süper Lig 7. hafta sonrası açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın zorluğuna rağmen galip gelmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

"Zor bir maç oldu ama galip gelmek sevindiriciydi" diyerek sözlerine başlayan Uğurcan, bireysel performanstan çok takımın galibiyetinin önemli olduğunu vurguladı.

Takımın ligde 7'de 7 yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Uğurcan, maçla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Alanya maçı tabii ki zor bir maç. Benim de eski takım arkadaşım olan Pereira iyi bir hoca. Sahadaki diziliminden, pres şeklinden, bizim kaybettiğimiz toplarda geçişlerinden bir oyun planı olduğu belli. Maça iyi hazırlanmışlardı, ben beğendim. Zor bir maç oldu ama galip gelmek sevindiriciydi."

Hem A Milli Takım'daki İspanya maçı hem de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Eintracht Frankfurt müsabakasının zor geçtiğini söyleyen Uğurcan, "Ama ben çalışmaya devam ediyorum. Alanyaspor maçında da iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Her zaman takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Savunma hattındaki değişikliklerle ilgili soruya yanıt veren Uğurcan, "Adaptasyon sağlamak zorundayız. İşimiz bu zaten. Hangi takım arkadaşım oynarsa oynasın, en iyi şekilde adapte olup, en iyi performansımızı vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın galip gelmesi. Bu maçta da onu başardığımız için mutluyuz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Liverpool maçına da değinen Uğurcan, "İç sahada oynayacağımız maç, rakip kim olursa olsun onlar için zor maç. Liverpool maçında da elimizden gelenin en iyisini yapıp, taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. İyi bir oyun, puan ya da puanlar bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a geliş amaçlarından birinin en iyilerle oynamak olduğunu hatırlatan Uğurcan, "İnşallah salı günü hem benim hem takımım için güzel bir akşam olur. Taraftarımıza inşallah galibiyet hediye edebiliriz." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

