Ukrayna Premier Ligi: Shakhtar Donetsk 1-1 Metalist Kharkiv

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Metalist Kharkiv ile 1-1 berabere kaldı. Bondarenko (22' pen), Kaliuzhnyi (85') golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:12
Shakhtar Donetsk deplasmanda Metalist Kharkiv ile 1-1 berabere kaldı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Metalist Kharkiv ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Maç özeti

Tsentralnyi Stadion Zhytomyr Stadı'ndaki karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 22. dakikada Artem Bondarenko'nun penaltı golüyle öne geçti. Metalist Kharkiv, maçın 85. dakikasında Ivan Kaliuzhnyi'nin golüyle skoru 1-1 yaptı.

Puan durumu

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 11 puanla ikinci sırada yer alırken, Metalist Kharkiv 8 puanla 5. sırada bulunuyor.

