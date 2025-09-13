Ukrayna Premier Ligi: Shakhtar Donetsk 1-1 Metalist Kharkiv

Shakhtar Donetsk deplasmanda Metalist Kharkiv ile 1-1 berabere kaldı
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Metalist Kharkiv ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Maç özeti
Tsentralnyi Stadion Zhytomyr Stadı'ndaki karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 22. dakikada Artem Bondarenko'nun penaltı golüyle öne geçti. Metalist Kharkiv, maçın 85. dakikasında Ivan Kaliuzhnyi'nin golüyle skoru 1-1 yaptı.
Puan durumu
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 11 puanla ikinci sırada yer alırken, Metalist Kharkiv 8 puanla 5. sırada bulunuyor.