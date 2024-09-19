Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix Heyecanı Ankara'da Başladı

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'de ilk günün mücadeleleri büyük bir çekişmeye sahne oldu. Organizasyon, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğiyle Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda yapılıyor.

Genç Erkekler Kategorisi

İlk günün heyecan verici karşılaşmaları arasında genç erkekler kategorisinde Jacob Sanchez (ABD) birinci, Shunsuke Nakamura (Japonya) ikinci ve John Kim (Kanada) üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Genç Kadınlar Kategorisi

Genç kadınlar kategorisinde ise Ami Nakai (Japonya) altın madalyayı kazanırken, Yuseong Kim (Güney Kore) gümüş ve Jeongyul Hwang (Güney Kore) bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç Çiftler Kategorisi

Genç çiftlerde ise Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher (Kanada) birinci, Olivia Flores-Luke Wang (ABD) ikinci ve Louise Ehrhard-Matthis Pellegris (Fransa) üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, yarın yapılacak olan heyecan dolu mücadelelerle devam edecek.