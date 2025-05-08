Antalya, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, Muratpaşa İbrahim Çolak Spor Salonu'nda başladı ve yaklaşık 700 sporcu, 7 farklı ülkeden katılarak yarışmalara iştirak ediyor.

Turnuvanın açılışında, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Cimnastik İl Temsilcisi ve Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Merve Kocagöz, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Varol Tanğ, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve birçok değerli isim yer aldı. Katılımcılar arasında, sporcular, antrenörler, hakemler ve aileler de bulunuyor.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm katılımcılara teşekkür etti ve sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın 11 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor. Bu heyecan dolu etkinlik, sporcularda ve izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor.

Antalyaspor Kulübünün girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı. Muratpaşa İbrahim Çolak Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 7 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Antalyaspor Kulübünün girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı. Muratpaşa İbrahim Çolak Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 7 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katıldı.