Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4. Etabı Fatih'te Başladı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4. ve Son Etabı Fatih'te Başladı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, tarihi Fatih semtinde start aldı. Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano desteğiyle gerçekleştiriliyor.

13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu son etapta Fatih parkurunda kıyasıya mücadele veriyor. Yarışçılar, 94,3 kilometrelik etapta performanslarını sergileyecek.

Etap, Tarihi Yarımada'da sona erecek. Fatih Belediyesi önünden geçen parkur; Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Haliç kıyıları gibi İstanbul'un binlerce yıllık simge noktalarını dünyaya tanıtacak şekilde planlandı.

Organizasyonun geride kalan üç etabı Beykoz, Şile ve Arnavutköy'de gerçekleştirildi ve etaplar boyunca çekişmeli yarışlara sahne oldu. Yarışın sonunda lider formalar ve ödüller sahiplerini bulacak.

Kategoriler

Organizasyonda yarışacak 13 takımın kategorileri ise şöyle:

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika) Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, Fatih'te başladı.