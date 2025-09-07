DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.552.582,75 -0,35%

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4. Etabı Fatih'te Başladı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun 4. ve son etabı Fatih'te start aldı. 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu 94,3 km'lik parkurda mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:27
Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4. Etabı Fatih'te Başladı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4. ve Son Etabı Fatih'te Başladı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, tarihi Fatih semtinde start aldı. Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano desteğiyle gerçekleştiriliyor.

13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu son etapta Fatih parkurunda kıyasıya mücadele veriyor. Yarışçılar, 94,3 kilometrelik etapta performanslarını sergileyecek.

Etap, Tarihi Yarımada'da sona erecek. Fatih Belediyesi önünden geçen parkur; Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Haliç kıyıları gibi İstanbul'un binlerce yıllık simge noktalarını dünyaya tanıtacak şekilde planlandı.

Organizasyonun geride kalan üç etabı Beykoz, Şile ve Arnavutköy'de gerçekleştirildi ve etaplar boyunca çekişmeli yarışlara sahne oldu. Yarışın sonunda lider formalar ve ödüller sahiplerini bulacak.

Kategoriler

Organizasyonda yarışacak 13 takımın kategorileri ise şöyle:
UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)
UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika) Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)
Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, Fatih'te başladı.

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, Fatih'te başladı.

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, Fatih'te başladı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
2
Gloria Pre-Season Games 2025: Lokomotiv Kuban Trabzonspor'u 83-75 Yendi
3
Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı
4
Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
5
Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da Sona Erdi: Şampiyonlar Belli Oldu
6
Türk ve Bulgar Güreşçilerden Ortak Kamp: Edirne Sporun Merkezi Olacak
7
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti: Solskjaer Gözlemlerini Paylaştı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı