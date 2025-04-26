Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi. Meriç Nehri'nde bulunan 2000 metrelik parkurda dün başlayan eleme yarışlarının ardından, bugün 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerinde final müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Parkuru'nda, 20 kulüpten 300'e yakın sporcu madalya mücadelesi veriyor. Bu etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler için heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor.

Bu önemli organizasyon, yarın yapılacak final yarışları ve kapanış töreniyle noktalanacak.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı. Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda dün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonda bugün, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerinde final müsabakaları yapıldı.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı. Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda dün eleme yarışlarıyla başlayan organizasyonda bugün, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerinde final müsabakaları yapıldı.