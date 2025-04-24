Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Öncesi Sporcular Son Antrenmanlarını Tamamladı

Meriç'te Kürek Heyecanı Başlıyor

Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, yarın eleme yarışmalarıyla kapılarını açıyor. Sporcular, madalya mücadelesi vermek için son antrenmanlarını tamamladı.

Yaklaşık 300 Sporcu Yarışacak

Yarışmalara katılacak yaklaşık 300 sporcu, turnuva öncesi antrenman yaparak yarış gününe hazırlandı. TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Doruk Girişmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona büyük bir heyecanla hazırlandıklarını belirtti.

Girişmen, "Kulüp olarak 10 sporcumuz yarışlarda kürek çekecek. Ev sahibi avantajını kullanarak, güzel bir tecrübe elde etmek istiyoruz. Sporcularımızın elemeleri geçip finale kalmalarını bekliyoruz. Ayrıca madalya bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Sporcular Hedeflerini Açıkladı

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcusu Orhan Kağan Baran, "Uzun zamandır Meriç'te antrenman yapıyoruz. Parkuru iyi tanıyoruz ve hedefimiz madalya kazanmak," dedi. Ayrıca, Baran, ilk yarışına çıkarken hissettiği heyecanı paylaştı.

Aynı kulüpten Hüseyin Altay ise günde 3 antrenman yaparak hazırlandıklarını açıkladı. Beşiktaş'tan Emir Çelik de Meriç Nehri'nin kürek sporu için uygun bir alan olduğunu belirtti ve "Hedefim birinci olmak," dedi.

Final Yarışları Cumartesi ve Pazar Günleri

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları kapsamında, cumartesi ve pazar günleri farklı kategorilerde final yarışları gerçekleştirilecek. Bu büyük organizasyon, sporcular için unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Meriç Nehri Parkuru'nda düzenlenecek Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda madalya mücadelesi verecek sporcular, nehirde antrenman yaptı. Organizasyonda kürek çekecek yaklaşık 300 sporcu, turnuva öncesi antrenmana çıktı.

Meriç Nehri Parkuru'nda düzenlenecek Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nda madalya mücadelesi verecek sporcular, nehirde antrenman yaptı. Organizasyonda kürek çekecek yaklaşık 300 sporcu, turnuva öncesi antrenmana çıktı.