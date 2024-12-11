Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık'ta Başlıyor

Uluslararası Mersin Maratonu'nun Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu için tanıtım toplantısı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Organizasyonun sloganı ise "Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz" olarak belirlendi. Maraton, 15 Aralık'ta koşulacak.
Ödül Miktarı ve Katılımcılar
Maratonun tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl yüksek katılımlı ve rekor derecelerin elde edileceği bir etkinlik beklediklerini ifade etti. Geliştirilen parkurun, dünyanın en güzel maraton parkurlarından biri haline getirildiğini belirten Seçer, "Türkiye tarihinde koşulan en hızlı derecenin elde edilmesi artık olasılık dahilinde" Geçen yıl Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisine alınan Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye'de düzenlenen üç maraton arasında organizasyon başarısı ile birinci sırada yer alıyor. 42 kilometre kategorisine, aralarında 80 yabancı sporcu olmak üzere, toplam 398 katılımcı başvuruda bulundu. 10 kilometre kategorisi içinse 1654 sporcu kaydoldu, bunlardan 87'si yabancı sporcular. Maraton kapsamında 42 kilometreyi ilk bitiren 8 sporcuya toplam 70 bin dolar ödül verilecek, bunun yarısı kadın, diğer yarısı ise erkek yarışmacılara dağıtılacak. Ayrıca, tüm kategoriler için toplamda 3 milyon 600 bin lira ödül dağıtılacağı duyuruldu. Tanıtım toplantısında, mücadele edecek olan Kenyalı sporcular Truphena Chepchirchir ve Mark Kosgey Kiptoo, maratona ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşırken, yarış için heyecanlı olduklarını belirttiler. Maraton etkinlikleri, 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenecek fuar ile başlayacak. Halk koşusu kayıtları ise 15 Aralık'a kadar devam edecek. Dereceye giren sporculara ayrıca para ödülü verilecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Kenyalı Sporcular Düşüncelerini Paylaştı
Özel Etkinlikler ve Halk Koşusu
Geçen yıl Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisine alınan Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye'de düzenlenen üç maraton arasında organizasyon başarısı ile birinci sırada yer alıyor. 42 kilometre kategorisine, aralarında 80 yabancı sporcu olmak üzere, toplam 398 katılımcı başvuruda bulundu. 10 kilometre kategorisi içinse 1654 sporcu kaydoldu, bunlardan 87'si yabancı sporcular.
Maraton kapsamında 42 kilometreyi ilk bitiren 8 sporcuya toplam 70 bin dolar ödül verilecek, bunun yarısı kadın, diğer yarısı ise erkek yarışmacılara dağıtılacak. Ayrıca, tüm kategoriler için toplamda 3 milyon 600 bin lira ödül dağıtılacağı duyuruldu.
Tanıtım toplantısında, mücadele edecek olan Kenyalı sporcular Truphena Chepchirchir ve Mark Kosgey Kiptoo, maratona ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşırken, yarış için heyecanlı olduklarını belirttiler.
Maraton etkinlikleri, 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenecek fuar ile başlayacak. Halk koşusu kayıtları ise 15 Aralık'a kadar devam edecek. Dereceye giren sporculara ayrıca para ödülü verilecektir.
Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.