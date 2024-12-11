Uluslararası Mersin Maratonu 15 Aralık'ta Başlıyor

Uluslararası Mersin Maratonu'nun Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu için tanıtım toplantısı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Organizasyonun sloganı ise "Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz" olarak belirlendi. Maraton, 15 Aralık'ta koşulacak.

Ödül Miktarı ve Katılımcılar