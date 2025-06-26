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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası Başladı

Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 18 ülkeden 600 sporcu mücadale edecek.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 23:54
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası Başladı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası Başladı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı.

Dünyanın en prestijli güreş organizasyonları arasında yer alan bu turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra, 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.

Turnuvada sporcular, grekoromen, kadınlar ve serbest stil olmak üzere üç farklı kategoride yarışacaklar. Turnuvanın final karşılaşmaları ise 29 Haziran Pazar günü, 61-70-79-92-125 kilogram serbest stil kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş...

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş...

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.

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