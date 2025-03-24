Ümit Milli Futbol Takımı Belarus Maçına Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, Belarus ile yarın Pendik Stadı'nda yapacağı özel maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:48
Ümit Milli Futbol Takımı Belarus Maçına Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Belarus ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda 11'e 11 taktik uygulamaların ardından duran top çalışması yaptı.

Doğum yılı 2004 ve üzeri oyunculardan oluşan Ümit Milli Takım, yarın Pendik Stadı'nda Belarus ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki Ümit Millilerin aday kadrosu şu şekilde oluşuyor:

Kaleciler:

Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Savunma:

Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Orta saha:

Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet:

Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)

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