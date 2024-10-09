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Ümit Milli Futbol Takımı Letonya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ümit Milli Takım, Letonya maçı için antrenman yaptı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, takımla buluştu ve başarı diledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:23
Ümit Milli Futbol Takımı Letonya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı Letonya Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında **Letonya** ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Antrenman Raporu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Gökhan Gönül öncülüğünde başladı. Antrenman dinamik ısınma ile başlayıp, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Letonya maçına yönelik taktik varyasyonlarının uygulandığı idman, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Buluşma

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, antrenmanın ardından Ümit Milli Takım ile buluşt. Hacıosmanoğlu, teknik direktör Gökhan Gönül ile kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra, oyuncularla tek tek tokalaşarak motivasyon sağladı. Buluşmaya TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkileri Sorumlusu Ceyhun Kazancı da katıldı.

Başkanın Mesajı

Hacıosmanoğlu, antrenman sonrası yaptığı açıklamada Ümit Milli Takım'a başarı diledi: “İnşallah Ümit Milli Takımı eski itibarlı günlerine kavuşturursunuz. Bizler de sizlere destek olacağız. Kapımız her zaman sizlere açık. Önünüzde iki maç var. Milli takıma yakışır bir performans sergileyeceğinize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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