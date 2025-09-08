Ümit Milli — Hırvatistan Maçı Biletleri Ücretsiz

Maç ve Bilet Bilgileri

Ümit Milli Futbol Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçı için biletler ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre, karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek.

Maç günü stat gişesi de açık olacak ve bilet temini için alternatif bir nokta sunulacak.