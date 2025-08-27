Ümit Milli Judocular Sofya'da 2 Gümüş Madalya Kazandı

Şampiyonanın ilk günü milli başarıyla tamamlandı

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sema Nur Yüksel ve Livanur Kayır, organizasyonun ilk gününde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki turnuvanın ilk günü tamamlandı.

Kadınlar 40 kiloda tatamiye çıkan Sema Nur Yüksel, final maçında Özbek rakibi Dilafruz Boltaboeva'ya yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Livanur Kayır ise finalde Rus judoka Nadezhda Mishenkina'ya mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Her iki sporcu da ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.