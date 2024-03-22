Ümit Milli Takım Gürcistan'ı 2-1 yendi!

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu'nda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı.

Mücadeleyi hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetirken, yardımcılıklarını Çağrı Yıldırım ve Emrah Akkaya üstlendi. Ümit Milli Takım, Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Taha Altıkardeş, Ravil Tagir, Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan, Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy ve Enis Destan ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Konuk ekip Gürcistan ise Luka Kharatishvili, Luka Salukvadze, Saba Goglichidze, Nikoloz Ugrekhelidze, Saba Mamatsashvili, Luka Gagnidze, Otar Mamageishvili, Lasha Odisharia, Shalva Ogbaidze, Tornike Morchiladze ve Giorgi Kvernadze kadrosuyla mücadele etti.

Ümit Milli Takım'ın gollerini 16. dakikada Semih Kılıçsoy ve 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım kaydederken, Gürcistan'ın tek golü 58. dakikada Giorgi Abuashvili'den geldi.