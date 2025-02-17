Ümit Milli Takım'ın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Maç Programı Açıklandı

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İçin Maç Programı Açıklandı
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maç programı nihayet belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamaya göre, genç millilerin H Grubu'nda oynayacağı müsabakalar 9 Eylül 2026'da başlayacak ve 6 Ekim 2026'da tamamlanacak.
Elemelerde mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekip, çeşitli statlarda karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri ise ilerleyen günlerde duyurulacak.
Ümit Milli Takım'ın Maç Programı
Maç tarihleri şu şekildedir:
- 9 Eylül 2026: Türkiye-Hırvatistan
- 10 Ekim 2026: Türkiye-Litvanya
- 14 Ekim 2026: Macaristan-Türkiye
- 14 Kasım 2026: Türkiye-Ukrayna
- 18 Kasım 2026: Litvanya-Türkiye
- 31 Mart 2026: Hırvatistan-Türkiye
- 26 Eylül 2026: Ukrayna-Türkiye
- 6 Ekim 2026: Türkiye-Macaristan
Bu önemli karşılaşmalarda Ümit Milli Takımımıza başarılar dileriz!