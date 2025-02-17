Ümit Milli Takım'ın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Maç Programı Açıklandı

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İçin Maç Programı Açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maç programı nihayet belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamaya göre, genç millilerin H Grubu'nda oynayacağı müsabakalar 9 Eylül 2026'da başlayacak ve 6 Ekim 2026'da tamamlanacak.

Elemelerde mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekip, çeşitli statlarda karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Ümit Milli Takım'ın Maç Programı

Maç tarihleri şu şekildedir:

9 Eylül 2026: Türkiye-Hırvatistan

Türkiye-Hırvatistan 10 Ekim 2026: Türkiye-Litvanya

Türkiye-Litvanya 14 Ekim 2026: Macaristan-Türkiye

Macaristan-Türkiye 14 Kasım 2026: Türkiye-Ukrayna

Türkiye-Ukrayna 18 Kasım 2026: Litvanya-Türkiye

Litvanya-Türkiye 31 Mart 2026: Hırvatistan-Türkiye

Hırvatistan-Türkiye 26 Eylül 2026: Ukrayna-Türkiye

Ukrayna-Türkiye 6 Ekim 2026: Türkiye-Macaristan

Bu önemli karşılaşmalarda Ümit Milli Takımımıza başarılar dileriz!