DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,14 0,01%
ALTIN
4.562,56 -1,23%
BITCOIN
4.462.538,84 3,09%

Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu

Ümit Milli Takım, 9 Eylül'de Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı maçın aday kadrosunu açıkladı. Oyuncular 2 Eylül'de İstanbul'da toplanacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:52
Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu

Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan ile oynayacağı ilk maç öncesi Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, aday kadroya çağrılan oyuncular 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı aday kadrosunda yer alacağı belirtilen Ada İbik, Ümit Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan karşılaşmasını 9 Eylül Salı günü Trabzon'daki Papara Park'ta saat 20.00'de oynayacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, elemelerde Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Kadro

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Sami Satılmış (KCT 1461 Trabzon FK), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Başar Önal (NEC Nijmegen), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tottenham, Leipzig'ten Xavi Simons'ı 60 milyon avroya transfer etti
2
EuroBasket 2025: Ev sahibi Letonya, Estonya'yı 72-70 Yendi
3
Tiago Djalo: Beşiktaş'ta Yeni Bir Şans
4
Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu
5
Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Süper Lig 4. Hafta Antalya'da
6
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
7
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı