Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan ile oynayacağı ilk maç öncesi Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, aday kadroya çağrılan oyuncular 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak. Daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı aday kadrosunda yer alacağı belirtilen Ada İbik, Ümit Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan karşılaşmasını 9 Eylül Salı günü Trabzon'daki Papara Park'ta saat 20.00'de oynayacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, elemelerde Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Kadro

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: Sami Satılmış (KCT 1461 Trabzon FK), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Başar Önal (NEC Nijmegen), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)