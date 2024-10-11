DOLAR
34,27 -0,34%
EURO
37,49 0%
ALTIN
2.930,65 -1,52%
BITCOIN
2.161.670,6 -5,62%

Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 Geçti

Türkiye, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 3-0 yenerek 4. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:26
Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 Geçti

Ümit Milli Takım'dan Farklı Galibiyet

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya ile yaptığı karşılaşmayı 3-0'lık bir skorla kazandı. Maç, Ay-yıldızlıların ev sahipliğinde gerçekleşti.

Goller ve Maçın Detayları

Türkiye, A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya'yı ağırladı. 35. dakikada Erencan Yardımcı'nın ilk golüyle öne geçen milliler, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'ın golleriyle farkı artırdı. Puan Durumu

Bu galibiyetle Türkiye, gruptaki dördüncü başarılı sonunu elde ederek puanını 13'e yükseltti. Öte yandan, Letonya ise 8 puanda kalarak beşinci yenilgisini almış oldu. Geçtiğimiz dönem finallerde yer alma şansını yitiren Türkiye, bu sonuçla moral buldu.

Gökhan Gönül'ün İlk Maçı

Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne 26 Eylül'de getirilen Gökhan Gönül, ilk maçında galibiyetle tanıştı. Gönül'ün liderliğindeki bu önemli zafer, takımın geleceği için umut verici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor'un Yeni İsim Sponsoru Onvo
2
Galatasaraylı Voleybolcu Jiri Kovar Ameliyat Oldu
3
A Milli Takım, Karadağ'ı Konuk Etti
4
Kocaeli'de Bisiklet Tutkunları 4. Turizm ve Bisiklet Festivali'nde Buluştu
5
Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
6
Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçerek Liderliğini Sürdürdü
7
Kocaeli'de Bisiklet Tutkunlarının Buluşması: 4. Turizm ve Bisiklet Festivali

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak