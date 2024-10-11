Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 Geçti

Ümit Milli Takım'dan Farklı Galibiyet

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya ile yaptığı karşılaşmayı 3-0'lık bir skorla kazandı. Maç, Ay-yıldızlıların ev sahipliğinde gerçekleşti.

Goller ve Maçın Detayları

Türkiye, A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya'yı ağırladı. 35. dakikada Erencan Yardımcı'nın ilk golüyle öne geçen milliler, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'ın golleriyle farkı artırdı. Puan Durumu

Bu galibiyetle Türkiye, gruptaki dördüncü başarılı sonunu elde ederek puanını 13'e yükseltti. Öte yandan, Letonya ise 8 puanda kalarak beşinci yenilgisini almış oldu. Geçtiğimiz dönem finallerde yer alma şansını yitiren Türkiye, bu sonuçla moral buldu.

Gökhan Gönül'ün İlk Maçı

Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne 26 Eylül'de getirilen Gökhan Gönül, ilk maçında galibiyetle tanıştı. Gönül'ün liderliğindeki bu önemli zafer, takımın geleceği için umut verici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.