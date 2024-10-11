Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 Geçti: Gökhan Gönül'ün Mutluluğu

Ümit Milli Takım'dan Etkileyici Başlangıç

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşan Ümit Milli Takım, sahadan 3-0 galip ayrılarak teknik direktörleri Gökhan Gönül'le ilk maçında önemli bir zafer elde etti.

Gökhan Gönül'ün Duyguları ve Hedefleri

Maç sonrası konuşan Gökhan Gönül, "İlkler unutulmaz. Antrenörlük kariyerime galibiyetle başladım. Bunu bana verdikleri için oyuncu grubuna çok teşekkür ediyorum. İlk maçımda bu sevinci yaşamak, tarif edilemez bir duygu." şeklinde konuştu.

Uygulanan Sistem ve Rakip Analizi

Gönül ayrıca, antrenmanda çalıştıkları sistemin maçta başarıyla uygulandığını belirtti ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini aktardı. "Öncelikli hedefimiz, topu kaybettikten sonra en kısa sürede geri kazanmak ve hücum etmeye devam etmekti. Bunu sahada gerçekleştirebildik." dedi.

Gelecek Hedefler ve Gelişim

Gökhan Gönül, takımın gelişim sürecine dair umutlarını dile getirirken, "İnşallah bu bir başlangıç olur. Önümüzde Norveç maçı var, onu kazanarak turnuvaya katılmak istiyoruz. Sistemi, rakip analizlerine göre değiştirebiliriz ama oyun felsefemiz sabit kalacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Gönül, "Bazı eksiklerimiz var ama zamanla bunları geliştirerek daha da iyi olacağız." diyerek takımın ilerleyişine dair kararlılığını vurguladı.