DOLAR
34,25 -0,5%
EURO
37,41 -0,21%
ALTIN
2.927,66 -1,42%
BITCOIN
2.158.109,29 -5,5%

Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 Geçti: Gökhan Gönül'ün Mutluluğu

Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 mağlup ederek Gökhan Gönül'le yeni bir dönem başlattı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:56
Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 Geçti: Gökhan Gönül'ün Mutluluğu

Ümit Milli Takım'dan Etkileyici Başlangıç

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşan Ümit Milli Takım, sahadan 3-0 galip ayrılarak teknik direktörleri Gökhan Gönül'le ilk maçında önemli bir zafer elde etti.

Gökhan Gönül'ün Duyguları ve Hedefleri

Maç sonrası konuşan Gökhan Gönül, "İlkler unutulmaz. Antrenörlük kariyerime galibiyetle başladım. Bunu bana verdikleri için oyuncu grubuna çok teşekkür ediyorum. İlk maçımda bu sevinci yaşamak, tarif edilemez bir duygu." şeklinde konuştu.

Uygulanan Sistem ve Rakip Analizi

Gönül ayrıca, antrenmanda çalıştıkları sistemin maçta başarıyla uygulandığını belirtti ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini aktardı. "Öncelikli hedefimiz, topu kaybettikten sonra en kısa sürede geri kazanmak ve hücum etmeye devam etmekti. Bunu sahada gerçekleştirebildik." dedi.

Gelecek Hedefler ve Gelişim

Gökhan Gönül, takımın gelişim sürecine dair umutlarını dile getirirken, "İnşallah bu bir başlangıç olur. Önümüzde Norveç maçı var, onu kazanarak turnuvaya katılmak istiyoruz. Sistemi, rakip analizlerine göre değiştirebiliriz ama oyun felsefemiz sabit kalacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Gönül, "Bazı eksiklerimiz var ama zamanla bunları geliştirerek daha da iyi olacağız." diyerek takımın ilerleyişine dair kararlılığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF MHK Ekim Eğitim Çalışmalarına Başladı
2
Türkiye, Karadağ'ı 1-0 Yenerek Üst Tura Yaklaştı
3
A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'ı 1-0 Geçti
4
Ümit Milli Takım, Letonya'yı 3-0 Geçti: Gökhan Gönül'ün Mutluluğu
5
Antalyaspor'un Yeni İsim Sponsoru Onvo
6
UEFA Uluslar Ligi: Türkiye ile Karadağ Berabere Kaldı
7
Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki'den Türkiye Maçına Dair Açıklamalar

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak