Ümit Milli Takım, Norveç ile Son Maçına Çıkıyor

Ümit Milli Takım, Norveç'e Konuk Oluyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Norveç'e konuk olacak. Karşılaşma, Norveç'in Stavanger kentindeki Viking Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Maç Bilgileri

Ekim ayının 12'sinde, TSİ 19.30'da başlayacak müsabakayı, Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek. Yardımcı hakemler Romain Devillers ve Nico Claes olarak belirlenirken, dördüncü hakem ise Bert Put olacak.

Grupta Durum

Ümit Milliler, oynadığı 9 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamlayarak 13 puanda kalmış durumda. Gruptan çıkma şansı bulunmayan Türkiye, yeni teknik direktörü Gökhan Gönül ile ilk deplasman maçına çıkacak. Gökhan Gönül yönetimindeki ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup eden ekip, Norveç ile tekrar sahaya çıkacak.

Norveç'in Durumu

Norveç ise 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 16 puan toplayarak grupta üçüncü sırada bulunuyor.

Kadroda Değişiklikler

Norveç maçı öncesi Ümit Millilerden Livan Burcu ve Emircan Gürlük kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Takım Kadrosu

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor) Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor), Ravil Tagir (Al-Jazira), Emin Bayram (Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Taha Altıkardeş (Göztepe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Serdar Saatçı (Trabzonspor), Ravil Tagir (Al-Jazira), Emin Bayram (Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Taha Altıkardeş (Göztepe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa) Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir), Burak İnce (Slask Wroclaw), Doğuhan Aral Şimşir (Midtylland)

Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir), Burak İnce (Slask Wroclaw), Doğuhan Aral Şimşir (Midtylland) Forvet: Erencan Yardımcı (Sturm Graz), Ali Akman (Dender), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

Ümit Milli Takım'a başarılar dileriz!