Ümit Milli Takım Oyuncuları Hedefini Belirledi: İki Maç, İki Zafer

Ümit Milli Takım, İki Maçla Hedefini Büyütüyor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızları Burak İnce ve Yiğit Efe Demir, önümüzdeki iki maçta zafer elde etme kararlılıklarını basın toplantısında dile getirdiler. Burak İnce, yarın Karadağ ile yapılacak özel maç öncesi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan açıklamada, "Önümüzde iki maç var. O iki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

21 yaşındaki oyuncu, geçmişte yaşadığı bazı zorluklara rağmen kariyerine kararlılıkla devam ettiğinin altını çizerken, Avrupa'da istediği gibi bir sezon geçiremediğini ancak önünde uzun yıllar bulunduğunu belirtti. Burak İnce, "A Milli Takım'da forma giymeyi hedefliyorum. Bütün oyunculardan bir şeyler kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Anlayış ve Hedefler

Yiğit Efe Demir ise, yeni teknik direktörleri Egemen Korkmaz ile birlikte farklı bir oyun anlayışına geçiş yaptıklarını açıkladı. "Şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bu maçların ciddiyeti ile sahaya çıkacağız." diyen Demir, takımın hedeflerine ulaşmasında bu maçların önemine vurgu yaptı.

Demir, Süper Lig'e yükseldikleri Solwie Energy Fatih Karagümrük için duyduğu sevinci de dile getirerek, "Büyük bir emek verdik. Altyapı arkadaşımız Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'de forma giymesi bize öz güven veriyor." dedi.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, eski takım arkadaşı Arda Güler ile iletişimini sürdürdüğünü belirterek, "Arda, büyük bir camiada oynuyor ve çok çalışan biri. Hiçbir zaman umudunu kaybetmiyor." ifadesinde bulundu.

Ümit Milli Takım, yarın Karadağ ile ve 8 Haziran Pazar günü de Arnavutluk ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Burak İnce, TFF Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Burak İnce, TFF Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.