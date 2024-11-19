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Ümit Milli Takım, Sırbistan'a 2-1 Yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 22:04
Ümit Milli Takım, Sırbistan'a 2-1 Yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı Hazırlık Maçında Sırbistan'a Kaybetti

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile gerçekleştirdiği hazırlık maçını Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynayarak 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçta Milliler, Jankat Yılmaz, Baran Moğultay, Emir Ortakaya, Hamza Güreler, Ege Bilsel, Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Baran Ali Gezek, Emirhan Demircan, Burak İnce ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan oluşan 11'iyle sahaya çıktılar.

İlk yarının sonunda, Sırbistan'ın Cvetkovic ile attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Soyunma odasına bu skorla giden takımlar, ikinci yarıda yeniden mücadele başladı.

Ümit Milli Takım, maçın 54. dakikasında Mustafa Hekimoğlu'nun attığı golle eşitliği sağladı. Ancak bu eşitlik, Sırbistan'ın Vlahovic ile yaptığı golle kısa sürdü ve konuk takım yeniden öne geçti.

Maçın sonucunu merakla takip edenler arasında, Bellona Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz da yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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