Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Korkmaz: 'Temel Problem, Oyuncuların Aldığı Süreler'

Egemen Korkmaz, Oyuncuların Süre Sorununa Dikkat Çekti

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, takımındaki oyuncuların az süre aldığını belirterek, Karadağ ile yarın oynanacak özel maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi, teknik direktörlük kariyerimde büyük bir destek sağladı." ifadelerini kullandı.

Temel Problem: Oyuncuların Aldığı Süreler

42 yaşındaki teknik adam, Ümit Milli Takım'ın başına geçerken sürecin hızlı ilerlediğini belirterek, "Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bu konuda sorunlarımız var. Buraya problem çözmeye geldik," dedi.

Korkmaz, dün savunma antrenmanı yaptıklarını ve bugün de hücum çalışmaları ile duran toplar üzerinde duracaklarını açıkladı. "Bu süreçte skorlardan bağımsız olarak birbirimizi tanıyacağız. Burada iyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi olumsuz etkiliyor," ifadelerini kullandı.

2027 Avrupa Şampiyonası Hedefi

"Yanılmıyorsam en son 2000 yılında şampiyonaya katıldık. O zaman Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun milli takımda oynuyordu. Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı'na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında Avrupa Şampiyonası oynanacak ve biz orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz," dedi.

Korkmaz, her zaman bir hedef doğrultusunda ilerlediğini vurgulayarak, "Burada bir hedef var ve o da 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Önceki hocalarıma saygı duyuyorum. Hepsini tanıyorum ve seviyorum. Benim için 2 senelik bir süreç var. Ben çalışmayı seviyorum ve sonuna kadar çalışacağım," şeklinde konuştu.

Oyuncu İkna Süreci

Korkmaz, her teknik adamın bir tarzı olduğunu belirterek, "Şu zamanda oyuncuların yapıları değişiyor. Bazen tatlı sert olacağız. Şu anki oyuncular ikna olmak istiyor ve biz de onlara bu konuda yardımcı olacağız," diye ekledi.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, yarın Karadağ ile yapılacak özel maç öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, yarın Karadağ ile yapılacak özel maç öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.