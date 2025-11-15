Ümit Milli Takımı, 18 Kasım Litvanya Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA U21 elemeleri kapsamında 18 Kasım'da Litvanya deplasmanına hazırlanmak için TFF Riva'da antrenmanlara başladı; kafile 16 Kasım'da hareket edecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:24
Ümit Milli Takımı, 18 Kasım Litvanya Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Takımı, 18 Kasım Litvanya Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri kapsamında 18 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı Litvanya maçı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Ukrayna ile oynanan maçta ilk 11'de görev yapan futbolcular salonda aktivasyon çalışması yürütürken, diğer oyuncular saha çalışmasında yer aldı.

Milliler, hazırlıklarını tamamlayıp 16 Kasım Pazar günü Litvanya'ya hareket edecek.

Aday Kadro

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor Futbol)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud Saudi Club), Melih Bostan (Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

ÜMİT MİLLİ TAKIMI, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİNDE 18 KASIM SALI GÜNÜ DEPLASMANDA...

ÜMİT MİLLİ TAKIMI, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİNDE 18 KASIM SALI GÜNÜ DEPLASMANDA LİTVANYA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI

ÜMİT MİLLİ TAKIMI, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİNDE 18 KASIM SALI GÜNÜ DEPLASMANDA...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor Antalyaspor Hazırlıklarına Kayacık'ta Devam Ediyor
2
Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Kemerburgaz'da Devam Ediyor
3
Başkan Şükrü Başdeğirmen: Isparta 32 Spor'a Şampiyonluk İnancı
4
Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu: 46 Kg'de Altın Madalya
5
Galatasaray 1-0 Liverpool (İlk Yarı) — Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom Önde
6
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul: Aykut Kocaman'ın Değerlendirmeleri
7
Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor | Mete Işık: "Çok kötü goller yedik"

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı