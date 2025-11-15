Ümit Milli Takımı, 18 Kasım Litvanya Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri kapsamında 18 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı Litvanya maçı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Antrenman Detayları
Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Ukrayna ile oynanan maçta ilk 11'de görev yapan futbolcular salonda aktivasyon çalışması yürütürken, diğer oyuncular saha çalışmasında yer aldı.
Milliler, hazırlıklarını tamamlayıp 16 Kasım Pazar günü Litvanya'ya hareket edecek.
Aday Kadro
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor Futbol)
Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud Saudi Club), Melih Bostan (Konyaspor)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)
