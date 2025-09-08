Ümit Milli Takımı Hırvatistan'ı Trabzon'da Ağırlıyor
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında yarın Trabzon'da Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.
Maç Detayları
Müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada düdüğü Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev çalacak. Sariyev'in yardımcı hakemleri ise Sergei Vassyutin ve Yuriy Tikhonyuk olacak.
Gruptaki Rakipler ve Teknik Kadro
Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.
Millilerin Kadrosu
Kadro: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)