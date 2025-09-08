Ümit Milli Takımı Hırvatistan'ı Trabzon'da Ağırlıyor

Ümit Milli Takımı, UEFA U21 Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Hırvatistan'ı konuk edecek.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:20
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında yarın Trabzon'da Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Maç Detayları

Müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada düdüğü Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev çalacak. Sariyev'in yardımcı hakemleri ise Sergei Vassyutin ve Yuriy Tikhonyuk olacak.

Gruptaki Rakipler ve Teknik Kadro

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Millilerin Kadrosu

Kadro: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

