Ümraniye'de 'Altın Kupa Gecesi' — Bakan Bak ve Mesut Özil Ödül Töreninde

Ümraniye Belediyesi "Altın Kupa Gecesi" ile Başarıları Taçlandırdı

Ümraniye Belediyesi, belediye bünyesindeki spor kulübünün ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını "Altın Kupa Gecesi" etkinliğiyle kutladı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın, eski futbolcu Mesut Özil, belediyenin spor kulübü bünyesindeki sporcular ve davetliler katıldı.

Katılımcılar ve Ödüller

Yıl boyunca gösterdikleri başarılar nedeniyle sporcular ve antrenörler, bu sene ilk kez düzenlenen etkinlikte buluştu. "Yılın Spor İnsanı" ödülünü eski futbolcu Mesut Özil, "Yılın Sporcusu" ödülünü ise genç judocu Sema Nur Yüksel aldı. Ödüller, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından takdim edildi.

Osman Aşkın Bak'ın Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle bir araya geldiği için memnuniyetini dile getirdi ve şunları söyledi: "Ailelere çocuklarını spora gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Spor iyileştirir, spor birleştirir, spor insanları bir araya getirir, spor öz güven kazandırır. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Judocu kızımıza Gazze'den bahsettiği için, zulme karşı durduğu için teşekkür ediyoruz. Sporun içinden gelen, gençlere destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında modern statlar, kapalı salonlar, atletizm pistleri yapıldı. Türkiye, bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor yatırımları her yerde. Bizim en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele etmek. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için herkesi spor salonlarına, tesislere bekliyoruz. Sporu iyi gençler için, ülkesini seven gençler için, ülkenin gelişmesi için öneriyoruz."

Bakan Bak, ayrıca yetenek taramasıyla 5,5 milyon gencin spora yönlendirildiğini belirtti ve Ümraniye'deki tesis yatırımlarına değinerek, "Ümraniye'de de güzel tesisler var. Yenileri de yapılacak. Spor köyü yapılıyor. Mesut Özil, spor köyüyle, bu akademiyle beraber dünya sporuna önemli sporcular kazandıracak. Bugün mahallelere, sokaklara, köylere kadar spor tesisleri yapıyoruz. Ümraniye Belediyesinin sporculara verdiği destek çok önemli. Vizyona bakın, atletizm sporcusunu Etiyopya'ya gönderiyor. Çok önemli bir vizyon. Dezavantajlı sporculara yaptığımız yatırımlar, paralimpik sporcuların Paris Olimpiyatları'ndaki başarıları ortada. Engellilere destek olan bir Cumhurbaşkanımız var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu ülke için TEKNOFEST gençliği geliyor. Güçlü Türkiye için çok çalışacağız. Bu sporcular içinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Türk sporunun zirveye çıkmasını istiyoruz." dedi.

Vali ve Belediye Başkanının Değerlendirmeleri

İstanbul Valisi Davut Gül, okul spor kulüplerinin önemine dikkat çekti: "Okullarımızda lisanslı sporcu yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Okullarımızda okul spor kulüplerimize kayıtlı 820 bin öğrencimiz var. Hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak. Belediyelerimizin yaptığı katkılar, öğrencilerimizin de buldukları şansı doğru şekilde kullanması çok değerli. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Spor ailesinin bir araya gelip başarıları kutlaması, başarılara sahip çıkması her türlü takdirin üzerinde. Okullarda kurulan spor kulüplerinin en büyük hamisi Spor Bakanımız. 3 bin okulumuz var, her okuldan talep edilen malzemeyi Sayın Bakanımızın bize sağladığı imkanları da çocuklarımıza sunabiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği, gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkma hedefine Bakanımız liderliğinde ulaşacağız."

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "Ümraniye bir spor şölenine ev sahipliği yapıyor" diyerek yatırımların meyvelerini aldıklarını vurguladı ve Sema Nur'un başarı yolculuğuna değindi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Başkan Yıldırım'a ilçeye spor kültürünü kazandırdığı için teşekkür etti.

Mesut Özil'den Akademi ve Gençlere Destek Mesajı

Mesut Özil, gençlere destek olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti: "Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Çok gurur verici bir gece. Bu kadar sporcuyu böyle görmek, başarılı olmaları gurur veriyor. Rabbim inşallah bunun devamını sağlar. Hepsine başarılar diliyorum."

Mesut Özil, Mesut Özil Spor Akademisi projesinden söz ederek: "Bir akademi projemiz var, Mesut Özil Spor Akademisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve belediye başkanımızın da desteğiyle inşallah en kısa sürede o akademiyi kurmaya çalışıyoruz. İnşaat başladı. Ben de heyecanla bekliyorum. Hedefim ahlaklı genç çocukların ellerinden tutup en güzel şekilde bir şeyler öğretmek. Ülkelerini ve kendilerini temsil etmelerini istiyoruz. Başaracağımızı düşünüyoruz. Benim için gurur verici bir olay. Gençlerin elinden tutmak benim için ayrı bir mutluluk." şeklinde konuştu.

Süper Lig transfer dönemine ilişkin de Mesut, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Büyük transferler oldu. Büyük oyuncular geldi. Önemli oyuncular Türkiye'ye gelince marka değeri artıyor. Gençlerin elinden tutup, büyük kulüplerde oynayıp, altyapıya daha çok yatırım yapıp onlara imkan tanımak; beni heyecanlandıran konu bu." ifadelerini kullandı.

Etkinlik Sonuçları ve İstatistikler

Etkinlikte yıl boyunca çeşitli turnuvalarda başarılı olan sporcular sahneye çıkarıldı; sporcular Türk ve Filistin bayraklı atkılarla kürsüye çıktı. Tören, çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.

Ümraniye Belediyesi bugüne kadar 23 spor merkezinde, 33 branşta 237 bini aşkın kişiyi spora kazandırdı. Belediye, gençler için spor lisesi, BESYO ve POMEM hazırlık kurslarıyla 100 okula ve 17 amatör kulübe 60 bine yakın spor malzemesi desteği sağladı. 55 farklı spor organizasyonuyla 282 binden fazla kişiye ulaşıldı; toplam katılım yarım milyonu aştı. 141 sporcu ve 40 antrenör toplamda 2 milyon lirayı aşkın ödülle teşvik edildi.

Sporcular şimdiye kadar toplam 314 altın, 271 gümüş ve 270 bronz olmak üzere 855 madalya kazandı. Dünya ikincisi judocu Semanur Yüksel ve İşitme Engelliler Futbol Takımı Ümraniye'yi gururlandırdı.

