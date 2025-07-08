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Ümraniyespor, DBE Holding ile Forma Sırt Sponsoru Anlaşması Yapıldı

Ümraniyespor, DBE Holding ile 1 yıllık forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:03
Ümraniyespor, DBE Holding ile Forma Sırt Sponsoru Anlaşması Yapıldı

Ümraniyespor ve DBE Holding İş Birliği

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, DBE Holding ile forma sırt sponsorluğu konusunda 1 yıllık bir anlaşma imzaladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, kulüp başkanı Ömür Aydın ve DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar katıldı.

Başkan Aydın'dan Önemli Açıklamalar

İmza töreninde konuşan Ömür Aydın, "Sezon hazırlıklarımıza başladık. Tüm kulüplerin sponsorlara ihtiyaç duyduğu dönemde, bizim için fedakarlıkta bulunan ve taşın altına elini koyan bir sponsor ile huzurunuzdayız. Bu sponsorluk anlaşmasında bizleri bir araya getiren Mesut Özil'e çok teşekkür ediyorum. Türk futbolu ve Türk gençleri adına ciddi hayalleri ve dertleri var. Umarım bunları hayata geçirme fırsatına sahip olur," dedi.

DBE Holding'den Destek Mesajı

DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar ise, "Bir araya gelmemize vesile olan arkadaşlarımız ve gençlerin geleceğine ortak olma heyecanımız, bugün burada gerçekleştirdiğimiz birlikteliğin temellerini atmıştır. Ömür Bey’e misafirperverliği için teşekkür etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Tören, katılımcıların fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, forma sırt sponsorluğu için DBE Holding ile 1 yıllık...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, forma sırt sponsorluğu için DBE Holding ile 1 yıllık anlaşma yaptı. Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın (solda), imza töreninde konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, forma sırt sponsorluğu için DBE Holding ile 1 yıllık...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, forma sırt sponsorluğu için DBE Holding ile 1 yıllık anlaşma yaptı. Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın (solda), imza töreninde konuşma yaptı.

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