Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Central Hospital Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı mutluluğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:45
Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Central Hospital Ümraniyespor, Çarpıcı Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup eden Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maç sonrasında duygularını paylaştı. Bölükbaşı, kazandıkları için duydukları mutluluğu ifade ederek, "Çocukları tebrik ediyorum" dedi.

Maç Değerlendirmesi

Basın toplantısında cesur bir oyun sergilediklerini belirten Bülent Bölükbaşı, "Yeni Malatyaspor'un hiçbir anında oyunu çirkinleştiren bir durum olmadı. Onlara ilerleyen süreçte başarılar diliyorum. Bu, ciddiyet ve konsantrasyon gerektiren bir maçtı" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un Performansı

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, takımının ilk yarıda kenar toplarından iki gol yediğini ve bunun kendilerini geriye düşürdüğünü aktardı. Uçkun, ikinci yarıda topu kontrol etme adına daha fazla çaba gösterdiklerini belirterek, "Kenarda oynamayan arkadaşları oyuna almak istedik ama saha içerisindeki konsantrasyon eksikliğinden dolayı maç 5-0 bitti. Yapacak bir şey yok. Sezon sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Central Hospital Ümraniyespor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0...

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Central Hospital Ümraniyespor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Central Hospital Ümraniyespor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0...

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Central Hospital Ümraniyespor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, açıklamalarda bulundu.

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