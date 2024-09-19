Umut Meraş Beşiktaş Maçında Galibiyet İçin Hırslı

Umut Meraş'tan Beşiktaş Maçı Açıklamaları

Eyüpspor'un deneyimli oyuncusu Umut Meraş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile yapacakları kritik karşılaşma öncesinde umut dolu açıklamalarda bulundu.

"Kazanmaya Gidiyoruz"

Umut, Kemerburgaz'daki Eyüpspor Tesisleri’nde antrenman öncesi medya mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a karşı galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Kazanmak istiyoruz, 3 puanı almaya gideceğiz," diye konuştu.

Beşiktaş Hakkında İzlenimleri

Eski takımına karşı oynamanın heyecanını yaşadığını ifade eden Meraş, "Beşiktaş, büyük bir camia ve her oyuncusu üst düzey. Bu sene daha atak oynayan bir Beşiktaş görüyorum," dedi.

Teknik Direktör Etkisi

Teknik direktör Arda Turan'ın takıma katkısına değinen Umut, "Arda hoca çok büyük bir kariyere sahip. Onun tecrübesi takım üzerinde önemli bir faktör," açıklamasında bulundu.

Kıyaslama: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi hakkında da düşüncelerini paylaşan Meraş, "Bu tür maçlar her zaman stresli geçer. İnşallah yüksek bir seyir zevki ile izleriz," ifadelerini kullandı.

Transfer Dönemi ve Hedefler

Eyüpspor'un transfer döneminde yapmış olduğu 10 oyuncu transferini değerlendiren Umut, "Gelen oyuncular ligimizi iyi biliyor. Şu anda 9 puanımız var ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz," dedi.

Meraş, geçtiğimiz hafta yaşanan 2-0'lık mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ve gelecek maçlara daha iyi hazırlanacaklarını vurguladı.

İkas Eyüpspor oyuncusu Umut Meraş, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor oyuncusu Umut Meraş, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor oyuncusu Umut Meraş, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İkas Eyüpspor oyuncusu Umut Meraş, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.