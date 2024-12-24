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Umut Ünlü, Yılın Erkek Sporcusu Adayı: Paralimpik Şampiyonu Destek Bekliyor

Paralimpik yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı iki altın madalya ile 'yılın en iyi erkek sporcusu' ödülüne aday gösterildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:42
Umut Ünlü, Yılın Erkek Sporcusu Adayı: Paralimpik Şampiyonu Destek Bekliyor

Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü, Ödül İçin Yarışıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda iki altın madalya kazanan para yüzücüsü Umut Ünlü, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından "yılın en iyi erkek sporcusu" ödülüne aday gösterildi.

Destek İçin Yorumları Bekliyor

Türkiye Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Umut Ünlü'ye destek vermek isteyen sporseverlerin, europaralympic Instagram hesabının konuyla ilgili gönderisine yorum yapmaları gerekiyor. Yorumlar oy olarak kabul edilecek.

Oyların yüzde 40'ını "europaralympic" Instagram hesabına yapılacak yorumlar oluşturacakken, değerlendirmenin yüzde 60'lık kısmında ise Avrupa Paralimpik Komitesinin üç jüri üyesininoyları belirleyici olacak.

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