ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta Coşkuyla Devam Ediyor

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta büyük bir katılımla devam ediyor. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gün yarışları, Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında bulunan parkurda yapıldı.

Vali Eldivan'dan Coşkulu Açıklamalar

Yarışların yapıldığı parkurun kıyısında düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'un bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Eldivan, şehrin hem doğa hem tarih hem de kültür açısından keşfedilmeye hazır olduğunu belirterek, "Çoruh Nehri'nin ilk durağı Dede Korkut'un otağı Bayburt, artık tomurcuklanmış, gül açacak bir şehirdir. Bu güzelliği en iyi şekilde değerlendirip kullanmalıyız," dedi.

Bayburt'ta Su Sporları Tarihi Adım

Eldivan, yıllardır Çoruh Nehri'nde çeşitli aktiviteler düzenlendiğini ancak ilk kez böyle resmi bir organizasyon yapıldığını vurguladı. "Rektörümüz ve belediye başkanımızla birlikte yaptığımız istişareler sonucunda bu organizasyonu gerçekleştirdik. Hem vatandaşlarımız hem de üniversiteden gelen misafirlerimiz için çok güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklerin artmasını bekliyoruz," diye ekledi.

Rektör Türkmen'den Önemli Vurgular

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şampiyonanın ülke genelinde ilk kez düzenlendiğini ve Bayburt'ta su sporları alanında yapılan ilk resmi organizasyon olduğunu kaydetti. Türkmen, "Çoruh Nehri şehrimizin önemli sembollerinden birisidir. Bu tür organizasyonlarla bu güzelliklerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlamak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Tüm bu organizasyonun hayata geçmesinde desteği olan Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Memiş'e teşekkürlerini de ileten Türkmen, Bayburt'taki su sporları potansiyeline dikkat çekti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta devam etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta devam etti.