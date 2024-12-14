Union Berlin-Bochum Maçında Çakmak Krizi: Kaleci Drewes Hastaneye Gitti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 6. haftasında meydana gelen olay, futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor. Union Berlin ile Bochum arasındaki karşılaşmada, konuk ekibin kalecisi Patrick Drewes'e tribünden çakmak atılması sonucu maç uzun bir süre durdu.

Alte Fösterei Stadı'nda gerçekleşen mücadelede, Bochum'un Japon oyuncusu Koji Miyoshi 13. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak Bochum, Ibrahima Sissoko'nun 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Union Berlin, 33. dakikada bu gole eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında, Bochum'un kalecisi Patrick Drewes’in başına tribünden bir çakmak atıldı. Drewes, yere yığıldı ve o an sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu. Hakem Martin Petersen, iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Drewes, sağlık ekibinin yardımıyla sahayı terk etti.

Maç, 25 dakikadan fazla bir süre durduktan sonra yeniden başladı. Ancak Bochum, oyuncu değiştirme haklarını kullandığı için Drewes’in yerine forvet Philipp Hofmann kaleye geçti. Maçın yeniden başlaması sonrasında, Union Berlin futbolcuları Bochum’un paslarına müdahale etmedi ve hakem mücadeleyi bitirdi. Karşılaşma, 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

Bochum Yöneticisi Ilja Kaenzig, maçın sonucuna itiraz edeceklerini duyurarak, "Bize göre hakem maçı tatil etmeliydi, ancak yapmadı" şeklinde konuştu. Öte yandan, Union Berlin kulübü, çakmak atan taraftarın tespit edilip polise teslim edildiğini açıkladı.