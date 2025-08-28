Universitatea Craiova 2-1 İstanbul Başakşehir | UEFA Konferans Ligi Play-off İlk Yarı

Universitatea Craiova 2-1 İstanbul Başakşehir (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi Play-off Rövanşı - İlk Yarı Özeti
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında ev sahibi Universitatea Craiova, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. Karşılaşma tempolu bir başlangıçla oynandı ve gol periyodu erken dakikalarda açıldı.
7. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önündeki Selke, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1.
9. dakikada Universitatea Craiova hızlı cevap verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.
13. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
19. dakikada yine Bancu etkiliydi; Baiaram'ın pasında ceza sahasına giren Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra çektiği şutta kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.
27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cicaldau'nun pasıyla hareketlenen Bancu, sol taraftan ceza sahasına girip topu penaltı noktası civarındaki Baiaram'a aktardı. Baiaram'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Universitatea Craiova'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.