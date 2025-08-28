Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir Rövanş Maçı: Hakem ve Kadrolar

Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçının hakem ve kadroları

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler

Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)

Universitatea Craiova

Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

İstanbul Başakşehir

Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke