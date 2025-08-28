Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir Rövanş Maçı: Hakem ve Kadrolar

Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçının hakem ve kadroları
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler
Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)
Universitatea Craiova
Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram
İstanbul Başakşehir
Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke