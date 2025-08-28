DOLAR
Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir Rövanş Maçı: Hakem ve Kadrolar

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Universitatea Craiova ile İstanbul Başakşehir'in hakemleri ve 11'leri açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:31
Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir Rövanş Maçı: Hakem ve Kadrolar

Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçının hakem ve kadroları

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler

Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)

Universitatea Craiova

Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

İstanbul Başakşehir

Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke

