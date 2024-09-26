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Ünye Kadın Spor Kulübü Amed ile Galibiyet İçin Saha Çıkacak

Ünye Kadın Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler karşısında galip gelmeyi hedefliyor. Teknik direktör Volkan Bozkurt, takıma güveniyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:20
Ünye Kadın Spor Kulübü Amed ile Galibiyet İçin Saha Çıkacak

Ünye Kadın Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

29 Eylül Pazar günü, Ünye Kadın Spor Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Teknik Direktör Volkan Bozkurt, bu mücadeleden puan alarak dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Açıklamalar ve Hedefler

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasının kendileri açısından olumsuz geçtiğini dile getirdi. "Bireysel hatalardan ders aldık, önümüzdeki müsabakalarda daha dikkatli olacağız" dedi.

Takımın Amed Sportif Faaliyetler’i analiz ettiğini belirten Bozkurt, “Antrenmanları tamamlayıp akşam yola çıkacağız. Cesurca savaşmak zorundayız, böyle oynarsak puan veya puanlarla dönebiliriz” diye konuştu.

Sakatlıklar ve Takım Moral Durumu

Takımda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında Fredrıca Torkudzor ve Andela Krıcak yer alıyor. Buna rağmen futbolcular, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

Futbolcu Sevilay Duman'ın Açıklamaları

Futbolcu Sevilay Duman da, Diyarbakır'a gidip 3 puanla dönmek istediklerini belirtti ve ekledi: "Takım hazır, antrenmanlarımız keyifli geçiyor. Sakat arkadaşlarımızın eksikliğini hissedeceğiz ama elimizden geleni yapacağız. Her maça kazanma isteğiyle çıkıyoruz."

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin...

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacakları maça ilişkin açıklamada bulundu.

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin...

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacakları maça ilişkin açıklamada bulundu.

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin...

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacakları maça ilişkin açıklamada bulundu.

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin...

Ünye Kadın Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Bozkurt, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacakları maça ilişkin açıklamada bulundu.

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