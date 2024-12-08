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Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı Farklı Geçti!

Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:27
Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı Farklı Geçti!

Ünye Kadın Spor Kulübü'nden Etkileyici Galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa ile karşı karşıya geldi. Ünye Şehir Stadı'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-0’lık skorla kazandı.

İlk Yarı Beraberlikle Tamamlandı

Karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın da etkili performans sergilemesine rağmen 0-0

Goller Peş Peşe Geldi

Ünye Kadın Spor Kulübü, karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Princess Owusu’nun attığı golle öne geçti. 73. dakikada yine Owusu, ikinci golü kaydetti. 83. dakikada ise Cansu İriş, maçın sonucunu belirleyen golü atarak skoru 3-0'a taşıdı.

Önemli İsimler Maçı İzledi

Karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve birçok taraftar bulunuyordu. Maç sonunda yaşanan coşku, Ünye Kadın Spor Kulübü'nün bu üstün başarısını kutlamak için toplandı.

Ünye Kadın Spor Kulübü, bu galibiyetle ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Taraftarlarının büyük desteğiyle gelecekteki maçları için de umut verici bir performans sergiledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, sahasında Çekmeköy...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 3-0 yendi.

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