Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı Farklı Geçti!

Ünye Kadın Spor Kulübü'nden Etkileyici Galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa ile karşı karşıya geldi. Ünye Şehir Stadı'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-0’lık skorla kazandı.

İlk Yarı Beraberlikle Tamamlandı