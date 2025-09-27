Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda KPR Gminy Kobierzyce'yi 32-31 Yendi

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:42
Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda KPR Gminy Kobierzyce'yi 32-31 Yendi

Maç Sonucu ve Öne Çıkanlar

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda KPR Gminy Kobierzyce'yi 32-31 mağlup etti.

Kobierzyce Adam Wojcik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Polonya temsilcisinin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak Üsküdar Belediyespor ikinci yarıda skoru tersine çevirerek maçı kazandı.

Rövanş Bilgileri

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 5 Ekim Pazar günü İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak.

