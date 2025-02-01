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Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Farklı Galip Geldi

Üsküdar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 42-32 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:00
Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Farklı Galip Geldi

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Öne Çıkıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Üsküdar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti ve sahadan 42-32'lik galibiyetle ayrıldı. Müsabaka, Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleşti.

İlk Yarıda Üstün Oyun

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 17-14 önde tamamlayarak, mücadeleye iyi bir başlangıç yaptı. İkinci yarıda ise performansını artırarak farkı açmayı başardı.

Lig Durumu

Bu sonuçla birlikte Üsküdar Belediyespor, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi ise 13. kez mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.

Hentbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmadı ve ev sahibi takımın gösterdiği üstün performansı alkışladı.

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