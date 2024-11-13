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VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Yok Etti!

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-0 mağlup etti, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 00:48
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Yok Etti!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda önemli bir başarıya imza attı. Sarı-siyahlı ekip, Portekizli rakibi Porto'yu deplasmanda 3-0 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Maç, Dragao Arena'da gerçekleştirildi ve VakıfBank, karşılaşmayı 25-13, 25-16 ve 25-13'lük setlerle domine etti. Bu sonuç, VakıfBank'ın turnuvadaki güç gösterisini bir kez daha ortaya koydu.

Porto, bu karşılaşma ile birlikte ikinci yenilgisini yaşamış oldu. VakıfBank ise, sıralamada önemli bir avantaj sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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