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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley ile Karşılaşıyor

VakıfBank, yarın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley'e konuk olacak. Maç Milano'da saat 22:00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:57
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vero Volley ile Karşılaşıyor

VakıfBank, Vero Volley ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Milano'daki Allianz Cloud Arena'daki müsabakanın başlama saati, TSİ 22.00 olarak belirlendi.

VakıfBank, grup aşamasında 5'te 5'lik bir performans sergileyerek grubunda ilk sırada yer alıyor. Diğer yandan, grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan İtalyan temsilcisi, VakıfBank'ın önceki karşılaşmasında İstanbul'da oynanan maçı 3-0 kaybetmişti.

Takımın bu zorlu maçta rakibine karşı nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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